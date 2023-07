‘FC Groningen versterkt zich met 21-jarige Noorse aanvaller’

Foto via Mjøndalen IF

FC Groningen zou zich gaan versterken met Kristian Lien. De Noorse aanvaller komt over van Mjøndalen, wat uitkomt op het tweede niveau in het Scandinavische land.

Volgens de Noorse club is FC Groningen al akkoord met de huidige werkgever van Lien. De Groningse club zou ruim 440.000 euro betalen voor de diensten van de aanvaller. Daarmee casht Mjøndalen meteen de grootste transfercheque uit haar geschiedenis.

De overeenkomst met Lien is volgens de Noorse club nog niet ondertekend. Maar de verwachting is dat Lien, na het verwerken van papierwerk en een medische keuring, deze week nog een contract tekent in Groningen.