FC Groningen verliest oefenduel tegen Hibernian met 2-1

Foto FC Groningen. Kevin van Veen in actie.

FC Groningen heeft vrijdag in Edinburgh, Schotland, met 2-1 verloren van Hibernian. Het was de eerste nederlaag in de serie oefenduels voor het komende seizoen.

Hibernian eindigde afgelopen seizoen als vijfde in de Schotse competitie en speelde zijn laatste oefenduel als voorbereiding voor de voorronde van de Conference League.

FC Groningen, met Leandro Bacuna (nog zonder contract) in de basis, kwam na tien minuten op voorsprong via een doelpunt van Kevin van Veen. De spits speelde zelf de afgelopen twee seizoenen in Schotland.

Via doelpunten in de 54e en 56e minuut zette de thuisclub de FC op achterstand en daar kwam het laatste half uur geen wijziging meer in. De invalbeurt van de nieuwe aanwinst, de Noor Kristian Lien, kon daar geen verandering meer in brengen. Lien speelde een half uur mee.

De FC speelt op vrijdag 28 juli opnieuw een oefenduel. In Middelstum is De Graafschap dan de tegenstander.