Eerste training FC Groningen

FC Groningen speelt komende vrijdag en zaterdag twee oefenduels in de regio. De kaarten daarvoor zijn enkel online te koop via de FC Groningen Ticketshop.

De FC speelt vrijdagmiddag vanaf 16.30 uur in Middelstum tegen De Graafschap, en zaterdagmiddag vanaf 15.00 uur in Rolde tegen FC Emmen. FC-supporters zijn dus welkom, maar er is geen kassaverkoop op de wedstrijddag.

Wanneer een kaart is gekocht kan deze worden gedownload door in te loggen via https://tickets.fcgroningen.nl