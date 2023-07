FC Groningen op trainingskamp: “Groningen terugbrengen waar het hoort”

In het Gelderse Epe bereidt FC Groningen zich voor op de start van een nieuw voetbalseizoen. De FC doet dat een divisie lager dan afgelopen seizoen. Promotie is dan ook de doelstelling van de ploeg van de nieuwe hoofdtrainer Dick Lukkien.



Een voorbereiding op een nieuw seizoen is altijd een mooi moment om terug te kijken en vooruit te blikken. Bijvoorbeeld met centrale verdediger Radinio Balker. De 24-jarige Balker beleefde vorig seizoen zijn doorbraak. Maar in de tweede seizoenshelft zakte zijn niveau flink: “In de eerste seizoenshelft was het team nog niet zó slecht. Dan kan je je nog een beetje optrekken aan het team en is het niet helemaal desastreus. De tweede seizoenshelft wordt dat steeds lastiger. Je komt steeds dieper in dat dal.”

Voor een aantal spelers was het een dubbel seizoen. Ondanks de degradatie maakten zij hun debuut in het profvoetbal bij FC Groningen, bijvoorbeeld middenvelder Jorg Schreuders, die de hele opleiding van FC Groningen doorliep. “Het is echt heel dubbel. Ik ben groot supporter van de club, dus wat dat betreft was het een kutjaar. Maar als je kijkt naar de persoonlijke doelen die ik heb gesteld dan heb ik er daar veel van gehaald. Ik zit nu ook vast bij de eerste selecite. Dat is wel positief. Maar als je puur kijkt naar het prestatieve gedeelte, dan was dit niet een goed jaar.”

Ook Luciano Valente baande zich een weg door de opleiding van de FC, om afgelopen seizoen zijn debuut te maken. “Ik denk dat ik één jaar alles heb meegemaakt wat je in het voetbal kan meemaken. Ik ben geblesseerd geraakt, ik heb een tijdje in de basis gestaan en een tijd wissel gestaan. Je maakt heel veel verschillende dingen mee. Dat is als jonge jongen wel heel leerzaam en heel moeilijk. Als ik er nu op terugkijk heeft het wel heel veel geholpen in mijn ontwikkeling. Ik sta er nu heel positief in en hoop dat ik kampioen word met FC Groningen dit jaar.”

Ook Radinio Balker staat er zo in: “Groningen hoort niet op deze plek te staan, dus we gaan er alles aan doen om Groningen terug te brengen waar het hoort.”