FC Groningen heeft interesse in Emmen-speler Rui Mendes

FC Groningen is in gesprek met FC Emmen om vleugelspeler Rui Mendes los te weken bij de Drentse club. Dat meldt het Dagblad van het Noorden zaterdag.

Rui Jorge Monteiro Mendes werd geboren op 10 november 1999 in Portugal. Na in verschillende jeugdelftallen in Duitsland te hebben gespeeld speelde hij vanaf 2018 in het tweede elftal van 1899 Hoffenheim. In de zomer van 2021 volgde een transfer naar Emmen. In de afgelopen twee seizoen speelde hij voor Emmen 58 wedstrijden, waarbij hij achttien keer tot scoren wist te komen. Een half jaar geleden raakte Mendes zwaar geblesseerd in de wedstrijd tegen PSV.

FC Groningen is van plan om de komende weken, voor de start van het nieuwe seizoen, nog een aantal posities op het veld te versterken. Daarbij wordt er onder andere gekeken naar de vleugels. Trainer Dick Lukkien kent Mendes erg goed vanwege hun samenwerking de afgelopen jaren in Emmen. Mendes heeft op dit moment nog een contract dat loopt tot 30 juni 2025, waarbij er een optie is om het met een jaar te verlengen.