FC Groningen blikt terug op “uitstekend trainingskamp” in Epe

FC Groningen heeft afgelopen zaterdag het trainingskamp in het Gelderse Epe met een goed gevoel afgesloten. De ploeg van Dick Lukkien won met 5-2 van het Belgische KMSK Deinze, dat uitkomt op het tweede niveau in België. Doelpunten werden gemaakt door Kevin van Veen, Thijmen Blokzijl, Joël van Kaam, Thom van Bergen en Romano Postema.

Lukkien is tevreden over de afgelopen week. “Er is heel veel arbeid verricht. Het was de bedoeling om de jongens fit te krijgen en spelideeën erin te slijpen. Het team gaat daar steeds natuurlijker mee om en ze reageren beter op elkaar. Tegen Deinze was het nog wisselend, maar het was wel genieten met die jonge jongens die er een hele grote portie energie inlegde.

Opvallende afwezige tijdens de wedstrijd was middenvelder Tomáš Suslov. De Slowaak werd door Lukkien naar huis gestuurd vanwege het niet nakomen van afspraken. “Op en buiten het veld hebben wij regels. Tomáš heeft zich op een moment niet goed aan die regels gehouden. Hij is nog steeds onderdeel van de selectie en fouten maken mag. Deze week gaan we dat bespreken.

Verdediger Thijmen Blokzijl kijkt ook terug op een goed trainingskamp. “We hebben een goede week gehad. De faciliteiten waren top, we konden prima trainen en hebben het mooi kunnen afsluiten met een overwinning.”

Doelman Hidde Jurjus kwam deze zomer over van De Graafschap. Ondanks dat Michael Verrips de nummer 1 van Groningen lijkt te zijn, gaat hij graag de concurrentiestrijd aan. “Ik denk dat Michael en ik allebei voor die plek gaan. Dat zal het beste in ons naar boven halen en ik denk dat dat heel goed is.

Over pak en beet vier weken speelt FC Groningen de eerste competitiewedstrijd tegen Jong Ajax in de Euroborg. Lukkien: “Ik denk dat we op de goede weg zijn. Het is voor spelers duidelijk wat we van hen verwachten. Ik ben daar heel tevreden over. Het is lastig om te zeggen hoe ver we zijn, maar het gaat om dat we ons altijd blijven ontwikkelen. Daar blijven we bovenop zitten.