Faunapassage aan Meerweg in Haren geopend: ‘Hard nodig!’

Aan de Meerweg in Haren is donderdagmiddag een faunapassage opgeleverd. De ecologische verbinding moet ervoor zorgen dat dieren veiliger kunnen oversteken.

Voorheen moesten dieren, zoals otters, de oversteek via de autoweg maken. Dat leidde regelmatig tot ongelukken. ‘Er zijn al meerdere otters aangereden’, vertelt projectleider Christina Schipper. ‘Een hele trieste zaak.’ Het was daarom hard nodig om een aanpassing te verrichten.

Door de komst van de faunapassage hoeven dieren niet meer met gevaar voor eigen leven over het asfalt te kruipen. Ze kunnen nu veilig – onder de weg door – oversteken via het water. Bij de aanleg van het project is ook gedacht aan de dieren die niet kunnen zwemmen. ‘Als je onder de brug kijkt zijn er ook droge stukken waarover andere diersoorten zich kunnen verplaatsen’, legt Schippers uit.

De nieuwe verbinding heeft bovendien nog een voordeel. ‘Voor dit project zorgen we er ook voor dat water uit de Drentse Aa via de slink het Paterswoldsemeer instroomt. En dat is dan schoon water wat uiteindelijk ook bijdraagt aan schoner water in het Paterswoldsemeer.’

Het lijkt erop dat de nieuwe verbinding al zijn vruchten afwerpt: ‘De eerste otters zijn al aan de kant van het Paterswoldsemeer gespot!’