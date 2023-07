Faillissement Donar komt hard aan bij supporters en betrokkenen: ‘Je wereld staat stil’

Jakob Klompien, voorzitter van de taskforce, geeft uitleg over het faillissement Donar. Foto: Joris van Tweel

De zogenoemde “D-day” leverde helaas voor liefhebbers van Gronings basketbal triest nieuws op: Donar is failliet. Tijdens de persconferentie van maandagmiddag bracht Jakob Klompien, verantwoordelijk voor de reddingsoperatie van de basketbalclub, het slechte nieuws.

De Belastingdienst, die als laatste over de brug moest komen, kwam met een onverwachte naheffing van 1,6 miljoen euro. Ook ging de dienst niet akkoord met het crediteurenakkoord, waarbij schuldeisers twintig procent uitgekeerd zouden krijgen van het bedrag dat Donar hen nog zou moeten betalen. Volgens de Belastingdienst is de administratie van de basketbalclub niet betrouwbaar.

“Je wereld staat stil”, zegt Richard Datema, voorzitter van de supportersvereniging van Donar. “We hadden allemaal het gevoel: dit gaat lukken. Maar je slingert ook tussen hoop en vrees. Ik kan het momenteel nog niet beseffen en moet mijzelf knijpen om het te geloven. De impact is groot.”

Datema komt al sinds 1982 bij Donar. Het sociale aspect is volgens hem erg belangrijk bij het basketbal. “Sommige mensen ken ik al zolang ik betrokken ben bij de club. Donar is één grote familie van 4.000 mensen die wekelijks aanwezig zijn in MartiniPlaza. Daarnaast doet de club veel projecten met maatschappelijke organisaties, zoals het geven van basketbalclinics.”

Willem de Kok, algemeen directeur bij MartiniPlaza, betuigt zijn steun via X (voorheen Twitter):

Team Martiniplaza is bedroefd na nieuws over Donar. Hopelijk lukt het deze week de licentie te bemachtigen zodat deze topsport club behouden blijft voor Groningen. Er is veel inzet getoond de afgelopen periode om het tij te keren. Daar hebben wij veel respect voor. — Willem de Kok (@kokwillem) July 31, 2023

‘Je geduld wordt wéér op de proef gesteld’

Begin juni begon de periode van onzekerheid voor het voortbestaan van de Groningse basketbalclub. Toen werd onder andere bekend dat Donar een schuld heeft van bijna 2 miljoen euro. Toch werd in een relatieve korte tijd 700.000 euro opgehaald door supporters en investeerders. “Dan is het onvoorstelbaar dat je dan niet verder kunt”, zegt Datema. “Ook supporters van andere clubs hebben ons gesteund. Het is duidelijk dat het basketballand niet zonder Donar kan.”

“Het was een lange dag”, zucht Bas Kammenga, bestuurslid van de supportersvereniging. “We hebben veel geld ingezameld en daar is veel enthousiasme en positieve energie bij losgekomen. Als dit bericht dan komt, is dat flink schrikken en slikken voor alle supporters. Je hoopt dat je door kan met z’n allen. Het was dan ook fijn geweest als we vandaag konden bouwen aan een nieuwe organisatie en nieuw team voor de start van het seizoen.”

Toch is er nog een beetje hoop voor Donar. De club gaat woensdag naar de curator, die moet gaan beslissen of een doorstart van de club mogelijk is. Het is wederom wachten dus. “Je geduld wordt wéér op de proef gesteld”, zegt Kammenga. “Je bent hard toe aan zekerheid. Maar ik houd mij nog niet bezig met een slechte afloop. Ik heb mij daarvoor afgesloten, want alle energie ik eraan kan besteden zit in de positieve scenario’s. Er is nog een kleine kans dat het kan.”

Inge Jongman, wethouder Sport, spreekt van een “hele zwarte dag”:

Aan doorstart @Donar_Official is met man en macht gewerkt; faillissement maakt dit een hele zwarte dag. Belang van Donar voor zowel sporters als supporters staat buiten kijf. Alle hoop dat een nieuwe start alsnog mogelijk is. — Inge Jongman (@IngeJongman) July 31, 2023

‘Rare rollercoaster’

Yannick Masson, supporter en volger van de club voor OOG, was ook aanwezig bij de persconferentie. “Ik had toch wel verwacht dat de Belastingdienst zou instemmen met het akkoord. Van tevoren denk je: dit is onvoorstelbaar.”

Het eventuele positieve scenario zorgt ook bij Masson voor een sprankje hoop. “Als er geen alternatief meer was, was het vandaag een harde knip geweest. Dat perspectief, dat wel met de dag slinkt, is er nog steeds. Je wordt opnieuw in onzekerheid geduwd, omdat je niet weet of de curator bereid is tot een doorstart. Je bent opnieuw afhankelijk van een derde persoon. Het is een hele rare rollercoaster.”

Datema, voorzitter van de supportersvereniging, beroept zich op zijn ervaring als basketbalspeler. “Als er tien procent kans is, moet je er vol voor gaan. Je kunt een wedstrijd in de laatste seconde winnen.”

Verslaggever Sientje van Schie was aanwezig bij de persconferentie over het faillissement van Donar: