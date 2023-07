Extra miljoenen van provincies voor boeren om stikstofuitstoot te verminderen

De drie noordelijke provincies leggen gezamenlijk bijna negen miljoen euro op tafel om de stikstofuitstoot bij boerenbedrijven terug te brengen.

Het geld gaat in de pot voor de Investeringsregeling Reductie Stikstof, die 7 juni van start ging via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Deze subsidiepot, met daarin bijna veertien miljoen euro, was na vijf dagen al leeg.

Inmiddels hebben 416 bedrijven in Noord-Nederland een subsidieaanvraag gedaan, waarvan 84 in Groningen. Het merendeel vroeg subsidie aan voor mestrobots en voor de aanleg of uitbreiding van opslag- en opvangcapaciteit voor regenwater en mest. Met het geld verwachten de provincies de uitstoot met vijf procent tegen te gaan.

