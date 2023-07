Extra bussen voor concerten Rammstein (update)

Foto: Ogidya via WikiMedia Commons (CC 4.0 SA)

Qbuzz zet op 6 en 7 juli 2023 extra bussen in tussen Stad en verschillende plaatsen in Groningen, Drenthe en Friesland voor bezoekers van de concerten van Rammstein. Daarnaast rijden er extra en langere treinen en zet de organisator eigen bussen in vanaf P+R.

De busvervoerder laat extra bussen rijden op de lijnen 5, 6, 300, 304, 309 en 312, onder meer naar Delfzijl, Emmen, Drachten, Assen en Stadskanaal. De bussen rijden ’s avonds om de bezoekers van en naar de concerten te brengen.

Voor de twee optredens zijn 110.000 kaartjes verkocht, verdeeld over de twee avonden. Evenementenorganisator Greenhouse Talent waarschuwt bezoekers die besluiten met de auto te komen voor grote verkeersdrukte, met name na afloop van de twee concerten. In opdracht van de organisator is er busvervoer vanaf P+R locaties (Westpoort, Hoogkerk, Euroborg) naar het Stadspark. Buslijnen van Qbuzz stoppen daarom beide dagen vanaf 16 uur niet bij het Stadspark om de P+R bussen van Pouw Vervoer de ruimte te geven bij het Stadspark te halteren.

Extra en langere treinen

Arriva en NS rijden vanaf het Hoofdstation met langere en extra treinen. Alle reguliere en extra bussen en treinen zijn beschikbaar in de verschillende reisplanners.