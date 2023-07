Explosie bij beautysalon aan Herestraat gelinkt aan reeks schietpartijen in Winschoten en Oude Pekela

Foto via Politie.nl

De explosie die afgelopen woensdagochtend voor veel schade zorgde in een beautysalon aan de Herestraat houdt mogelijk verband met een reeks schietpartijen die vorige en deze week plaatsvond in Winschoten en Oude Pekela. Dat meldden RTV Noord en het Dagblad van het Noorden donderdagavond.

Volgens de twee regionale media is een confrontatie (waarna een steekpartij plaatsvond) tussen twee groepen op een terras in Winschoten de aanleiding voor de geweldsincidenten in beide plaatsen. Na dit incident, wat vorige week donderdagmiddag plaatsvond, vonden dezelfde avond nog twee schietpartijen plaats. Daarbij raakten twee mannen gewond. Een van de betrokkenen bij de initiële confrontatie zou een link hebben met Oude Pekela, waar maandag een huis en een kapsalon werden beschoten.

Woensdag werden ook kogelgaten gevonden in de ramen van een sportcafé, wat dezelfde dag nog voor een maand op slot moest op last van burgemeester Sikkema van Oldambt. Er zou een link zijn tussen dit café en de schoonheidssalon aan de Herestraat, waar de explosie van woensdagnacht zou zijn veroorzaakt door een brandbom. De politie is terughoudend over de incidenten, maar sluit een verband tussen de incidenten ook niet helemaal uit.

Op sociale media zouden berichten rondgaan over verdere escalatie van het conflict tijdens de Nacht van Winschoten, het jaarlijkse volksfeest wat komende vrijdag- en zaterdagavond plaats moet vinden. De burgemeester van Oldambt beraadt zich nog op maatregelen rond het tweedaagse evenement.