Ergernis bij Aanpak Ring Zuid vanwege bekladden nieuwe panelen

Foto: Aanpak Ring Zuid

Aanpak Ring Zuid baalt van de graffiti op de splinternieuwe glazen panelen boven het A28-viaduct over de Van Iddekingeweg zijn nu al beklad. Dat meldt Aanpak Ring Zuid op facebook.

“We proberen de stad bij de ombouw van de zuidelijke ringweg een beetje mooier te maken. Onder andere met rode bakstenen en historische afbeeldingen onder de viaducten. En met deze glazen panelen met daarin een motief van rozen.” aldus het bericht.

Aanpak Ring Zuid: “Natuurlijk maken we het weer schoon. Maar het betekent extra werk en extra kosten. En we moeten de onderdoorgang binnenkort opnieuw afsluiten. Dus helaas staan we dan nog een keer extra in de file. EKDA (of zoiets), bedankt!”