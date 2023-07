Duurzame Dinsdag met Aline Bus: win een make-over

Iedere derde dinsdag van de maand komt Aline Bus van Duurzaam Groningen bij ons in de studio om te vertellen over huis-tuin-en-keuken-duurzaamheid.

Tijdens deze rubriek van de OOG Ochtendshow neemt Aline Bus van Duurzaam Groningen ons maandelijks mee in het duurzame nieuws in de gemeente Groningen. Wat allemaal voorbij kan komen zijn besparingstips, kortingen, grote en kleine oplossingen voor in en rondom huis. Aline Bus is coördinator en communicatie-medewerker van het platform Duurzaam Groningen.

Woekerplanten

Ruim 1100 Groningers hebben een melding gedaan van verschillende woekerplanten. Het gaat om de reuzen berenklauw, de grote waternavel en de japanse duizendknoop. Waar je rekening mee moet houden als je berenklauw verwijdert, is dat je handschoenen en lange mouwen draagt, want ze zijn giftig. De berenklauw kan gewoon in de groene container. ‘Heb je japanse duizendknoop? Gooi deze dan in de grijze container’, vertelt Bus. De reden hiervoor is dat Japanse duizendknoop doorwoekert in de composthoop.

Westpark Blije Bodem

‘Ik liep gisteravond door Westpark, tussen Groningen en Hoogkerk. Ken je het? Een verborgen parel in Groningen. Daar maakt de Blije Bodem een regeneratieve zelfoogsttuin. Deelnemers mogen daar straks dus zelf onbespoten groenten betaalbaar oogsten. Ze hebben met vrijwilligers al een boel opgezet, maar ze hebben nog zo’n 20.000 euro nodig en zoeken daarvoor donateurs. Dus als je nog wat vakantiegeld over hebt, help ze dan mee van deze plek een prachtige groene oase te maken mogelijk gerund door vrijwilligers.’

Duurzame make-over

Je kunt je tot 25 juli opgeven voor een duurzame make-over van je woonkamer via Duurzaam Groningen. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente Groningen, het Alfa-college en OOG TV. ‘Het maakt niet uit of je huurt of koopt en je woonkamer moet minimaal twintig vierkante meter zijn’, vertelt Bus. En je moet het niet erg vinden om gefilmd te worden, want de make-over is onderdeel van een tv-serie.

Duurzaam Groningen biedt deze zomer een gratis energiecoach aan zodat je je huis kunt voorbereiden op de herfst. Hiermee kun je tot 300 euro besparen.

Aline Bus van Duurzaam Groningen was te gast tijdens de OOG Ochtendshow: