Drentse maritieme collectie Museum aan de A naar Drents Museum

Annelies Meuleman (links) en Nicolette Bartelink (rechts) met een voorplechtversiering - Foto : Sake Elzinga (Drents Museum)

Een voorplechtversiering van een beurtstoombootje uit begin 20ste eeuw vormde dinsdag de symbolische overdrachtshandeling van de Drentse maritieme collectie van het Museum aan de A aan het Drents Museum.

Directeur bestuurder Nicolette Bartelink van Museum aan de A gaf het houten mannetje op een stok aan ontving zakelijk directeur Annelies Meuleman van het Drents Museum in Assen, de plek waar de Drentse maritieme objecten uit het Museum aan de A een nieuwe plek gaan krijgen.

Het Museum aan de A is haar maritieme collectie aan het afkalven, omdat het bezig is met een grote verbouwing. Na de verbouwing focust het museum (het voormalige Noordelijk Scheepvaartmuseum) zich op de geschiedenis van de stad en de provincie Groningen en verdwijnt het maritieme deel van de museumcollectie enigszins naar de achtergrond. Het Drentse deel van de collectie wordt daarom overgedragen, want de niet-Groningse collectie past volgens het Groninger museum niet meer in dit nieuwe concept.

‘Schenking is Van Gogh voor geschiedenisverzameling’

De schenking aan het Drents Museum bevat 27 objecten, waaronder acht scheepsmodellen. In de ‘Drentse collectie’ van het Museum aan de A, die nu naar Assen verhuist, zitten ook objecten die te maken hebben met de verkoop en gebruik van tabak in Drenthe.

“Wat de Onkruid verbrandende boer van Van Gogh voor onze kunstcollectie is, is deze schenking voor onze geschiedenisverzameling”, vertelt conservator geschiedenis Jan van Zijverden van het Drents Museum. “Deze indrukwekkende schenking betekent dat de Drentse maritieme geschiedenis opeens rijkelijk vertegenwoordigd is in onze collectie.”

Volgens Museum aan de A-directeur Bartelink krijgt een aantal objecten een plaats in de nieuwe vaste presentatie in het Drents Museum: “En daar gaat het natuurlijk om bij musea: dat het publiek van de bijzondere stukken kan genieten!”