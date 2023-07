Drakendans bij jubileumviering Chinese School

Foto: Rieks Oijnhausen

De Chinese School in Groningen bestaat veertig jaar. En dat wordt zaterdag gevierd met een groot jubileumfeest.

Voor het schoolgebouw aan de Nieuwe Sint Jansstraat werd een feestelijke drakendans opgevoerd. De drakendans is een Chinese traditie die bijvoorbeeld bij het Chinees nieuwjaar wordt gebruikt, maar ook wordt toegepast bij andere feesten. De symboliek van de dans is dat de draak boze geesten verdrijft. De dans ging zaterdag gepaard met muziek. Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) was bij de festiviteiten aanwezig.

In Nederland bestaan er tal van Chinese scholen. Ze beschikken niet over eigen gebouwen maar maken gebruik van bestaande schoolgebouwen waar op zaterdagen les wordt gegeven. De Chinese School in Groningen is niet de oudste school. Die is namelijk te vinden in de wijk Katendrecht in Rotterdam, en werd opgericht in 1973. De school bestaat uit acht schooljaren.