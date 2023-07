Drafbaan tot eind augustus elke dag open voor recreatie

Foto: Joris van Tweel

Vanaf zaterdag is de Drafbaan in het Stadspark (met een onderbreking tijdens één weekend) de hele zomervakantie open voor het publiek.

Tot en met 25 augustus is het terrein van de Oude Drafbaan in het Stadspark dagelijks open van 9:00 tot 21:00 uur. De entree is via het hek aan de linkerkant van het terrein, dus niet via de hoofdingang. De openstelling wordt van 4 tot 8 augustus kort onderbroken in verband met een ‘car boot sale’ (rommelmarkt vanuit de auto) die plaatsvindt op 6 augustus.

De opening van de deuren van het Stadspark past volgens de gemeente bij de visie die ze heeft voor de voormalige renbaan. Buiten evenementen wordt de Drafbaan toegankelijk voor publiek en de omgeving van de verharde koersbaan wordt geïntegreerd in de rest van het Stadspark.