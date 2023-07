Draad op bovenleidingsportaal moet nestelende ooievaars uit de buurt houden

Foto: Andor Heij. Ooievaars

Een aramide draad die gespannen wordt over de lengte van een bovenleidingsportaal. Met deze oplossing hoopt spoorbeheerder ProRail het ei van Columbus te hebben gevonden in de strijd tegen nestelende ooievaars op en rond het spoor.

De afgelopen jaren nestelen ooievaars op de bovenleidingsportalen tussen Groningen en Zwolle. Met name tussen Hoogeveen en Meppel ging het dit jaar om tientallen nesten. De nesten zijn een probleem omdat ze per stuk zo’n 120 kilo kunnen wegen. Als een trein op hoge snelheid voorbij raast bestaat het risico dat een nest naar beneden komt. Of dat nestmateriaal naar beneden valt en bijvoorbeeld in een wissel terecht komt waardoor de tong niet meer goed functioneert.

Ooievaars zijn wettelijk beschermd en mogen daarom niet weggejaagd worden. ProRail schreef daarom een prijsvraag uit hoe de ooievaars weerhouden kunnen worden om op de bovenleidingsportalen te gaan nestelen. Het Groningse bureau voor productontwikkeling Zooh kwam met de oplossing: een aramide draad over de lengte van het portaal. Aramide is een soort nylondraad met hoge trekkracht. Het systeem bestaat verder uit een bevestigingsset en obstakel- en markeringsbollen. Of de oplossing gaat werken is nog onbekend. In de herfst gaat de constructie geplaatst worden op vier bovenleidingsportalen tussen Hoogeveen en Meppel. Volgend voorjaar zal blijken of de oplossing effectief is.

Bekijk hier een animatie van de oplossing: