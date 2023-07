Doneeractie voor Donar doorbreekt halve ton

Foto via Donar

Nadat maandag de grens van 25.000 euro werd gepasseerd binnen de doneeractie voor het noodlijdende Donar, schroefde de supportersvereniging van de basketbalclub het steefbedrag op naar vijftigduizend euro. Ook die grens ging er donderdagavond aan.

De teller staat nu op 826 donaties en ruim vijftigduizend euro. Het streefbedrag voor inzamelingsactie is opnieuw verhoogd: nu is 75.000 euro voor Donar het doel. Volgens de supportersvereniging loopt de actie door totdat Donar van de ondergang is gered.

De crowdfund-actie is hier te vinden. Op deze pagina vind je meer informatie over andere acties.