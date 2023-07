“Donderdag wisselend bewolkt, zomervakantie begint wisselvallig”

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De zomervakantie voor de scholen gaat wisselvallig beginnen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er geregeld zon maar zullen er ook dagelijks buien vallen.

“Donderdag wisselen opklaringen en stapelwolken elkaar af”, vertelt Kamphuis. “Plaatselijk valt er een buitje. Het wordt 19 of 20 graden bij een zwakke tot matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 1 tot 3. In de nacht van donderdag op vrijdag minimumtemperaturen rond de 9 graden. Vrijdag vallen er enkele buien en schijnt af en toe de zon. Het is rustig weer en het wordt 19 of 20 graden.”

Weekend

“Tijdens het weekend begint zaterdag nog met wat zon maar kan er ook al een buitje vallen. In de middag gaat het op meer plaatsen regenen. Het wordt slechts 17 of 18 graden. In de avond en in de nacht naar zondag zijn er perioden met regen. Ook zondag is er veel bewolking en zou de dag wel eens regenachtig kunnen verlopen. We komen dan wel aan de zachte kant van het front terecht: de temperatuur loopt in de regen op naar 20 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 3 tot 5. Pas in de loop van de nacht naar maandag wordt het weer droog.”

Eerste week van de vakantie

“Kijken we verder vooruit dan houdt op maandag de onstabiliteit aan. Er vallen een paar buien maar de zon breekt weer wat vaker door. Het wordt 20 of 21 graden. De eerste week van de Grote Vakantie verloopt wisselvallig. Er is geregeld zon maar er valt bijna dagelijks ook wel één of een paar buien. De temperatuur schommelt rond 20 of 22 graden, wat door veel mensen als vriendelijk zal worden ervaren.”

