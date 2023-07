“Donderdag wisselend bewolkt, op zaterdag erg warm”

De komende dagen zit de temperatuur in de lift. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het op zaterdag erg warm worden waarbij er kans is op stevige regen- en onweersbuien.

“Donderdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af waarbij er in de ochtenduren een bui kan vallen”, vertelt Kamphuis. “De middagtemperatuur schommelt rond de 20 of 21 graden. De wind uit het westen tot zuidwesten is matig, windkracht 3 tot 4. Op vrijdag wordt het met 24 of 25 graden al een stuk warmer. Er zijn zonnige periode, als is het weerbeeld niet stralend. Op de meeste plaatsen blijft het droog.”

“Op zaterdag wordt het zeer warm met 26 tot 28 graden. Eerst is er flink wat zon, maar in de middag neemt de bewolking toe, gevolgd door een paar stevige regen- en onweersbuien. Zondag valt er nog een enkele bui. Met af en toe zon, een stevige zuidwester en 22 garden als maximumtemperatuur is het gematigd zomerweer. Na het weekend zijn de veranderingen klein. Zon en wolken wisselen elkaar en soms valt er een bui bij 20 tot 23 graden als middagtemperatuur.”

