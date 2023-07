“Donderdag wisselend bewolkt, in het weekend veel zon, tropisch en benauwd”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De komende dagen zal de zon zich weer meer laten zien. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis krijgen we in het weekend te maken met tropische temperaturen en kan het benauwd aanvoelen.

“Donderdag is het wisselend bewolkt en valt er in de middag een bui met kans op een slag onweer”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 21 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten, kracht 3 tot 4. Vrijdag is de zomer helemaal terug. Het is rustig, er is flink wat zon en de temperatuur loopt op naar ongeveer 25 graden.

Tijdens het weekend is het op zaterdag zonovergoten en tropisch warm bij temperaturen rond 29 tot 31 graden. De zuidoostenwind is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. Er volgen een zwoele avond en nacht met een minimumtemperatuur rond de 17 graden.

Zondag wordt het zwoel en benauwd bij 27 tot 29 graden. Eerst is er flink wat zon en later op de dag neemt de kans op een felle regen- of onweersbui toe. Maandag is het droog en met af en toe zon en 24 of 25 graden is het allemaal wat minder warm, maar nog altijd zomers. Dinsdag neemt de kans op een bui weer toe en doet de temperatuur een klein stapje terug naar 21 tot 23 graden. De zomer blijft weliswaar in het zadel, maar doet dat wel op een licht wisselvallige manier.”

