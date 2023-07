Donar zet stap in strijd tegen faillissement

Donar-speler Viktor Gaddefors (met bal) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Basketbalclub Donar heeft een akkoord bereikt met een groep investeerders om geld beschikbaar te stellen waarmee een eventueel faillissement afgewend kan worden. Daarover bericht RTV Noord.

Donar bevindt zich in zwaar weer. De club heeft een schuld van ongeveer twee miljoen euro. De afgelopen periode zijn er verschillende initiatieven opgezet om de club te redden. Zo hebben supporters via een crowdfundingsactie ongeveer 100.000 euro bij elkaar weten te brengen. Een groep investeerders heeft 600.000 euro verzameld. Met dit bedrag hoopt Donar te kunnen voldoen aan de schuldeisers waarmee deze groep twintig procent van hun vorderingen betaald gaat krijgen.

Of het voldoende is zal de komende dagen moeten blijken. Het geldbedrag, de 700.000 euro, moest woensdagavond op de rekening van de notaris staan. Vervolgens zullen de schuldeisers, de crediteuren, moeten beslissen of ze hiermee akkoord gaan.