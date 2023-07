Donar stapje dichter bij redding

Bij Donar heerst lichte opluchting. Voorzitter van de reddingstaakgroep Jakob Klompien deelde deze ochtend mee dat de deadline om financiële stukken aan te leveren bij de belastingdienst gehaald is.

En dat was reden voor een klein gebakje. Klompien: “Het enige waarvoor we gebak hebben is dat we ’s nachts niet meer te hoeven werken. We hebben alle documenten aangeleverd bij de Belastingdienst en daar zat veel werk in. Het is nu uit onze handen.”

Binnen tien dagen moet de fiscus met een reactie komen.

De taskforce en het bestuur focussen zich nu op alle handtekeningen voor het nieuwe crediteurenakkoord. Inmiddels heeft 98 procent van de crediteuren hun akkoord getekend voor een gedeeltelijke vergoeding tot 750 euro. Daarboven krijgen zij een compensatie van twintig procent. Om dit te kunnen betalen heeft de basketbalclub dankzij fans en investeerders zeven ton binnengehaald.

Volgende week wordt de structuur van de club juridisch ingekleurd.