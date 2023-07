Donar overleeft nieuwe tegenslag: “Het was erg spannend”

Een nieuwe tegenslag voor Donar lijkt vooralsnog succesvol afgewend. Doordat het UWV met een hogere claim kwam moest de basketbalclub weer met de pet rond bij investeerders en supporters, en met succes.

Al een tijd lang verkeert Donar in financieel zwaar weer. Aan het einde van het seizoen komt een fikse schuld aan het licht, die bij elkaar zo rond de twee miljoen euro is. Een taskforce onder leiding van Jakob Klompien wordt in het leven geroepen om Donar van de ondergang te redden. Er wordt een nieuwe structuur bedacht waardoor fans en investeerders aandheelhouders van Donar kunnen worden. Aan schuldeisers wordt voorgesteld om 20% van het geld wat ze nog van Donar krijgen te innen, zodat Donar een doorstart kan maken.

Alles lijkt in kannen en kruiken en alleen de belastingdienst moet nog akkoord gaan met het voorstel. En dan klopt het UWV aan. Het UWV is ook schuldeiser van Donar. Die schuld bestaat uit NOW-gelden, die organisaties kregen voor misgelopen omzet tijdens de coronacrisis. Achteraf moet dan in de begrotingen wel worden aangetoond dat die omzet ook daadwerkelijk mislgelopen is, om recht te hebben op het geld. Het UWV wil vervolgens dat de accountant daar een verklaring voor afgeeft, een derdenverklaring. En daar zit de tegenslag van vorige week: Dat wil de accountant van Donar niet, omdat de begroting van te matige kwaliteit is. Jammer dan, zegt het UWV. Donar moet het volledige bedrag NOW-geld, zo’n 400.000 euro terug betalen.

De club moest op zoek ongeveer 100.000 euro extra. Er werd opnieuw aan de jas getrokken van investeerders. “Het was erg spannend. We zijn al twee keer langs gegaan bij investeerders en je vraagt mensen toch een fors bedrag aan Donar te geven,” aldus voorzitter van de taskforce Jakob Klompien.

Het lukt uiteindelijk om het geld bij elkaar te krijgen. Nu is het voornamelijk wachten op een akkoord van die andere grote schuldeiser, de belastingdienst. Uiterlijk aanstaande maandag wordt duidelijk of zij akkoord zijn.