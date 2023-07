Donar legt beslag op bezittingen vertrokken penningmeester

Donar-speler Vernon Taylor (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Basketbalclub Donar heeft beslag laten leggen op de eigendommen van de opgestapte penningmeester Ronald Arkema. Dat melden verschillende media dinsdag.

Donar heeft te maken met grote financiële problemen. De schuld bedraagt ongeveer twee miljoen euro. Vorige week liet men al doorschemeren juridische maatregelen te willen nemen. De afgelopen periode is het huishoudboekje van de club doorgelicht, en daaruit is gebleken dat er uitgaven zijn gedaan die niet aantoonbaar waren in het belang van Donar. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan hoe dit precies in elkaar steekt.

Om Donar te helpen zijn er verschillende acties op touw gezet. Een crowdfundingsactie heeft al ruim 45.000 euro opgeleverd. Maandagavond werd bekend dat het streefbedrag van deze actie opgehoogd is van 50.000 naar 75.000 euro.