Doelman Jan Hoekstra verhuist van FC Groningen naar Emmen

Doelman Jan Hoekstra verlaat FC Groningen. Vanaf komend seizoen speelt hij bij FC Emmen.

De 24-jarige Hoekstra werd geboren in Eexterveen. Tijdens zijn jeugd speelde hij bij VV Gieterveen en FC Groningen. Bij de FC speelde hij van 2017 tot 2019 in de Derde divisie zaterdag. Op 9 februari 2019 wist hij in de laatste minuut te scoren in de wedstrijd tegen ASV De Dijk, waardoor de eindstrand op 1-1 werd bepaald. In datzelfde jaar debuteerde hij in het eerste elftal van de FC in een gewonnen bekerwedstrijd tegen Harkemase Boys.

De afgelopen jaren werd Hoekstra verhuurd aan Roda JC en later aan PEC Zwolle. In Groningen had hij nog een contract tot de zomer van 2024, maar hij mocht transfervrij vertrekken.