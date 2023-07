Keeper Jan de Boer Foto: FC Groningen

Doelman Jan de Boer verruilt FC Groningen definitief voor VVV Venlo. De overgang van De Boer was enige tijd onzeker omdat VVV in financiële moeilijkheden verkeert.

In mei werd bekendgemaakt dat de 23-jarige keeper transfervrij naar de eerste divisieclub uit Venlo zou verkassen. Eind vorige maand was er echter nog altijd geen sprake van een contract. De situatie is nu echter duidelijk: De Boer vertrekt naar Limburg.