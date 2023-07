Doelman Dirk Baron tekent eerste contract bij FC Groningen

Foto FC Groningen: Dirk Baron

Doelman Dirk Baron heeft zijn eerste profcontract bij FC Groningen getekend.

Baron speelde afgelopen seizoen in FC Groningen O-21. Hij zat ook enkele keren bij de eerste selectie, maar tot een debuut kwam het nog niet. Hij kwam in 2020 over van ONS Sneek.

Baron wordt toegevoegd aan de eerste selectie waar ook de doelmannen Michael Verrips en Hidde Jurjus onderdeel van uitmaken. De laatste twee zijn de voornaamste kandidaten om de eerste keeper te worden.

“Mijn ultieme droom is om eerste keeper te worden bij FC Groningen”, aldus Baron. “Geen gemakkelijke taak, maar ik ga er alles aan doen om de droom te realiseren.”