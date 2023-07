Dit weekend kennismaken met watersport op Woldmeer: “Sloeproeien, duiken en surfen”

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Op het Woldmeer in Meerstad kan dit weekend kennis worden gemaakt met verschillende watersporten. De organisatie is in handen van dorpsbelangen Meerstad.

“Er worden diverse leuke watersportactiviteiten gratis aangeboden door verschillende watersportaanbieders uit de regio”, laat Dorpsbelangen weten, die het evenement voor de tweede keer in de historie organiseert. “Het evenement is verspreid over het Woldmeer. Activiteiten zijn te vinden aan het strand in Meeroevers, bij de haven aan het Oeverpad, aan het strand van Park Meerstad en bij de haven aan de Zijlkade in Tersluis.”

Zo vinden er lessen en clinics plaats op het gebied van suppen, zeilen en surfen. Maar ook kan er kennis worden gemaakt met het sloeproeien, zwemmen, waterskiën en de hengelsport. Het kennismaken is bedoeld voor alle leeftijden. De activiteiten vinden zowel op zaterdag als zondag plaats van 11.00 tot 16.00 uur. Meer informatie vind je op deze website.

Afgelopen donderdag en vrijdag konden kinderen al kennismaken met verschillende watersporten. Verslaggever Daniëlle Rademaker maakte hier een reportage over: