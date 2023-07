Een nieuw deel van het Vrijheidsplein wordt aanstaande maandag open gesteld. Het is de verbinding tussen het Julianaplein en de westelijke ringweg.

Om dit mogelijk te maken zijn er dit weekeinde wel flinke verkeersstremmingen.

Het is niet de enige grote verkeersafsluiting van de ringweg. Want vanaf vrijdagavond tot 1 september is de zuidelijke ring afgesloten tussen Euvelgunne en de Europaweg in beide richtingen. Er wordt in die periode druk gewerkt aan de Euvelgunnebrug.