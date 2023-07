Diploma van het WijkGilde voor negen bewoners Oude Wijken

In de kantine van het wijkcentrum Bij Van Houten hebben negen bewoners hun diploma mbo-1 ontvangen. Na een leerwerktraject van een jaar kunnen ze nieuwe stappen maken voor hun toekomst.

Het leerwerktraject is bedoeld voor bewoners die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Afgelopen jaar is deze cursus voor het eerst gegeven in de Oude Wijken van Groningen. Cursisten hebben onder meer werkervaring opgedaan bij het Odensehuis, Sportcentrum Noord, het GroenHuis, het Oude Politiebureau en bij het Wijkcentrum zelf. De lessen zijn gegeven door docenten van het Noorderpoort College.

Sandora Bongers: “Je merkt dat veel leerlingen weinig zelfvertrouwen hebben, omdat ze voor hun gevoel veel gefaald hebben. Wat ik heb gezien is dat dit vertrouwen toegenomen is en dat mensen echt trots zij op henzelf.” Dat kan leerlinge Martine van der Gaast beamen: “Ik durf meer, geef meer dingen aan. Ik was voorheen altijd wel rustig. Dat was wel iets groots.”