“Dinsdag wisselend bewolkt en kans op een buitje, ook komende dagen buien”

Stabiel zomerweer is voorlopig niet in zicht. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis moeten we de komende dagen rekening houden met buien.

“Dinsdag trekt er bewolking over maar schijnt ook af en toe een waterig zonnetje”, vertelt Kamphuis. “Lokaal valt er een buitje. In de middag wordt het 21 of 22 graden. De wind komt uit het zuidwesten tot westen en is zwak, windkracht 1 of 2. In de nacht van dinsdag op woensdag valt er wat regen bij 14 graden als minimumtemperatuur. Woensdag is er af en toe zon met in de ochtend een plaatselijke bui. In de middag volgen er meer buien en deze kunnen gepaard gaan met onweer en lokaal flink wat regen. Het wordt 19 of 20 graden.”

“Donderdag valt er slechts een enkel buitje. Wel is er veel bewolking en wordt het 19 of 20 graden. Kijken we verder vooruit dan hebben we op vrijdag, en ook tijdens het weekend, te maken met geregeld zon, hoewel er ook dagelijks buien vallen. Het wordt alle dagen ergens tussen 21 en 23 graden.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.