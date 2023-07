“Dinsdag veel bewolking en soms regen, komend weekend tropische temperaturen en onweer”

De temperatuur loopt aan het einde van de week op naar zomerse waarden. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis krijgen we echter eerst nog te maken met een depressie.

“Dinsdag is er veel bewolking en valt er af en toe wat lichte regen”, vertelt Kamphuis. “Slechts af en toe schijnt de zon en het wordt 18 of 19 graden. Daarbij waait er een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 4 tot 5. In de avond is het bewolkt en in de nacht van dinsdag op woensdag gaat het langdurig, en waarschijnlijk, ook veel regenen. Daarbij is er ook kans op onweer. Plaatselijk kan het tot overlast leiden.”

“Kans op noordwesterstorm”

“Een kleine depressie vanuit Bretagne, die over ons land naar Denemarken trekt, is verantwoordelijk voor de situatie. Afhankelijk van de koers van dit lagedrukgebied ontstaat er een fors windveld waar we woensdagochtend mogelijk mee te maken kunnen krijgen. Langs de Wadden is er dan een stormachtige wind uit het westen tot noordwesten mogelijk. Er is zelfs kans op een noordwesterstorm. Dit zou desastreus uit kunnen pakken voor veel bomen die vol in blad staan en extra zwaar zijn door de regen. Het is een niet ondenkbaar scenario, maar het is nog te vroeg om de alarmbellen te luiden aangezien een kleine koerswijziging kan leiden tot een vrijwel windstil weertype. We houden het in de gaten. Al met al kan het een bijzondere nacht en ochtend worden.”

Tropische temperaturen?

“Woensdag overdag is er kans op een paar buien met eerst mogelijk zware windstoten en een slag onweer. Verder is er veel bewolking en wordt het 18 graden. De wind neemt in de loop van de dag af. Donderdag wordt het 22 graden en vrijdag 25 graden. Vooral vrijdag is er flink wat zon en op donderdag kan er nog een bui vallen. Tijdens het weekend loopt de temperatuur flink op. Zaterdag wordt het 29 tot 31 graden en dus kans op tropisch weer. Zondag wordt het zeer warm tot mogelijk tropisch bij 28 tot 30 graden. Eerst is er veel zon en later volgt meer bewolking met een toenemende kans op een paar stevige regen- en onweersbuien gevolgd door afkoeling.”

