“Dinsdag erg warm met veel zon, komende dagen buien”

Foto: Robert van der Veen

De temperaturen zijn de komende dagen zomers te noemen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft de kans op een bui wel aanwezig.

“Dinsdag wordt het zeer warm met maximumtemperaturen tot 28 graden”, vertelt Kamphuis. “Er zijn flinke zonnige perioden al trekt er ook af en toe bewolking over. Het blijft vrijwel overal droog. De wind uit het zuidwesten tot westen is matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. In de avond en in de nacht naar woensdag is er kans op een onweersbui. De minimumtemperatuur ligt rond de 15 graden. Woensdag is het wisselend bewolkt en valt er een bui, mogelijk met een klap onweer. Met 21 of 22 graden is het een stuk minder warm. In de nacht naar donderdag is er opnieuw kans op enkele buien.”

“Donderdag zijn de veranderingen klein. In de ochtend kan er een bui vallen en in de middag is er geregeld zon bij 21 of 22 graden. Vrijdag wordt het met 23 of 24 graden warmer. Op de grens tussen warme en wat koelere lucht is het licht onstabiel zodat er naast af en toe zon ook een bui kan vallen. Zaterdag komt een portie nog warmere lucht onze kant op, maar het is de vraag of het ons kan bereiken. De temperatuur verwachting is dan ook onzeker. Voorlopig lijkt een maximumtemperatuur tussen de 25 en 28 graden het meest kansrijk. Later op de dag of in de avond volgen vanuit het zuidwesten regen- en onweersbuien. Zondag is het overwegend droog en met geregeld zon wordt het 22 of 23 graden.”