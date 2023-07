Dinsdag ‘code geel’ in Groningen vanwege kans op onweer en hagel

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

In Groningen geldt komende dinsdagochtend en aan het begin van de dinsdagmiddag de weerswaarschuwing ‘code geel’. Het KNMI verwacht talrijke buien, met daarbij kans op onweer en hagel.

De waarschuwing geldt dinsdag voor een groot deel van het land. In Groningen geldt de waarschuwing vanaf 08.00 uur in de ochtend tot 14.00 uur in de middag.

Volgens het KNMI kunnen het verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden van de buien. Halverwege de middag trekken de buien via de oostgrens onze provincie uit.