“Dinsdag bewolking en buien, ook komende dagen kletsnat”

Vanuit het westen worden er talloze buien op onze contreien afgevuurd. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is een verbetering voorlopig niet aan zet.

“Dinsdag is er veel bewolking en vallen er enkele buien met kans op een slag onweer. In de ochtend is ook hagel mogelijk”, vertelt Kamphuis. “In de middag neemt de buienactiviteit geleidelijk aan af. Het wordt 18 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind, windkracht 4 tot 5. Woensdag zijn er perioden met regen en wordt het later op de dag droger. Met een voorzichtig doorbrekende zon loopt de temperatuur dan op naar ongeveer 20 graden. In de avond en in de nacht van woensdag op donderdag volgt weer regen.”

“Donderdag vallen er enkele buien, mogelijk met een slag onweer. Het wordt rond de 20 graden. In de middag kan de zon af en toe even doorbreken. Vrijdag is er af en toe zon, maar vallen er opnieuw een paar buien met daarbij kans op onweer. Ook dan wordt het rond de 20 graden. Tijdens het weekend houdt het onbestendige weer aan. Wordt het dan nog weer droog? Ook begin volgende week lijkt kletsnat te gaan verlopen, maar er mag enige hoop gekoesterd worden op een verbetering gaandeweg de week. Een hogedrukgebied komt dan in de buurt van de Britse Eilanden, of ons land te liggen, en die gaat een poging doen de boel te stabiliseren.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.