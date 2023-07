Demissionair kabinet ‘gaat door met afspraken voor Groningen’, maar werkbezoek aan provincie gaat maandag niet door

Premier Rutte na de val van kabinet Rutte IV - Screenshot uit livestream NOS

Het kabinet gaat, ook in demissionaire vorm, door met het opvolgen van de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie Groningen. Dat zei aftredend premier Rutte vrijdagavond in een persconferentie over de val van het kabinet.

“We zullen er demissionair alles voor doen om ervoor te zorgen dat alle stappen worden gezet (..) in de opvolging van de conclusies en alle afspraken die zijn gemaakt na de parlementaire enquete over Groningen”, aldus Rutte.

Tegelijk liet Rutte wel meteen weten dat zijn bezoek aan de provincie, wat voor aanstaande maandag op het programma stond, nu niet doorgaat. De aftredende premier gaat maandag in debat met de Tweede Kamer over het vallen van zijn vierde kabinet en kan daarom niet naar Groningen komen.

Dat betekent dat Rutte niet in gesprek gaat met kinderen en andere inwoners van Woltersum. De aftredende premier zou onder meer spreken over schadeherstel, de versterking en het toekomstperspectief van de bewoners van het dorp en de impact van de aardbevingen op kinderen in het gebied.