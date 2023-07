Deelnemers aan Lifelines krijgen pillenpaspoort

Foto: Geralt via Pixabay

De deelnemers aan Lifelines NEXT krijgen deze maand hun farmacogenetisch paspoort aangeboden. In dat paspoort staat wat je DNA doet met medicijnen.

Komend jaar krijgen in totaal 15.000 deelnemers aan Lifelines dit paspoort, in een speciale app: Gen en Geneesmiddelen. In de app staat uitgelegd wat de invloed van hun DNA-profiel is op hun verwachte medicijngevoeligheid. Het profiel kunnen ze downloaden en delen met hun eigen zorgverlener om hun medicijnen goed af te stemmen.

De opbouw van bepaalde genen in je DNA kan de werking van medicijnen beïnvloeden. Zo kan jouw DNA ervoor zorgen dat je bepaalde medicijnen sneller opneemt of juist langzamer. Met deze informatie kunnen bijwerkingen door een te hoge dosering of juist een gebrek aan werking wegens onderdosering voorkomen worden.

Projectleider Jackie Dekens: ‘In het project onderzoeken we hoe deelnemers het vinden om informatie over hun erfelijke medicijngevoeligheid te ontvangen. Daarnaast willen we graag weten of de informatie duidelijk en volledig is, zodat we dit in de toekomst nog beter kunnen afstemmen op de behoefte van mensen. Met het farmacogenetisch paspoort kun je als patiënt beter meebeslissen over de medische zorg die je krijgt.’