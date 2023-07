Deel bewoners De Wijert zonder internet: “Ik krijg te horen dat het nog wel even kan duren”

Verschillende bewoners in de omgeving van de Vondellaan en de Van Schendelstraat in de wijk De Wijert zitten sinds vrijdagochtend zonder internet. Hun provider laat weten dat de problemen ook nog wel even kunnen gaan duren.

“Er wordt hier in de wijk druk gewerkt”, vertelt bewoner Ronald Bakker. “Er wordt een nieuw riool aangelegd, maar ook is men bezig met een nieuwe glasvezelverbinding. Gisteren aan het einde van de ochtend viel de verbinding bij me thuis weg. Sindsdien kunnen we niet meer internetten, televisie kijken en bellen via de vaste lijn.” Bakker vermoedt dat de werkzaamheden de oorzaak zijn. “Je neemt vervolgens een kijkje, en dan zie je dat alles open ligt. Ik denk dat met een graafmachine één van de kabels beschadigd is geraakt.”

KPN-klanten getroffen

Niet alle bewoners in de wijk hebben te kampen met problemen. “Wij hebben internet van KPN. Wij wonen in een rijtjeshuis, en aan het einde van het gebouw zit ook een gezin dat sinds gisterochtend geen internet meer heeft. Maar de buren die internet via een andere provider hebben, die hebben geen problemen. Ook in een straat hiernaast, in de Couperusstraat, zijn er bewoners die geen internet hebben. Ook zij zijn klant bij KPN.”

“Kan tot een week gaan duren”

Vrijdag is er direct contact gezocht met KPN. “Een hele vriendelijke meneer heeft mij geholpen. Maar hij vertelde dat er op dit moment niks gedaan kon worden en dat er een monteur langs zou worden gestuurd. Maar dit kan wel een aantal dagen tot een week duren. En ik baal daar goed van. Nog niet zo lang geleden ben ik geopereerd aan mijn heup. Ondertussen ben ik als vrijwilliger bij heel veel initiatieven en verenigingen in de wijk betrokken. Omdat ik momenteel slecht ter been ben, volg ik alle ontwikkelingen via het internet. Het internet is momenteel de poort naar de samenleving, hoe ik contact houd met mensen.”

“Je gaat toch zo snel mogelijk repareren?”

Bakker verduidelijkt: “Ik ben niet boos op KPN, want zij hebben dit niet veroorzaakt. Maar ik vind het jammer dat het zo lang moet duren. Als een kabel beschadigd raakt tijdens werkzaamheden, dan ga je dat toch zo snel mogelijk repareren?”