De nieuwe Barbie film op het dak van het Forum

De langverwachte Barbie-film ging dinsdag in première. De film werd woensdag op een speciale manier in het Forum getoond met een Barbie Rooftop Cinema.

Het Forum in Groningen heeft de première groots gevierd door onder andere een uitverkochte Rooftop Cinema op woensdag. Met een roze loper, roze drankjes en roze glitters werden de bezoekers, die ook in het roze waren gekleed, ontvangen. De film moest na de pauze door de regen worden verplaatst naar binnen, maar dat liet de pret niet drukken. De bezoekers waren erg positief over de film.

In de film Barbie neemt Greta Gerwig, die samen met Noah Baumbach het scenario schreef, je mee naar Barbieland, een perfecte wereld waarin iedereen ogenschijnlijk gelukkig is. Maar voor Barbie, gespeeld door Margot Robbie, wordt het een reis van zelfontdekking. Ze wordt gedwongen Barbieland te verlaten vanwege een existentiële crisis. Samen met Ken, gespeeld door Ryan Goslin, begint ze een avontuurlijke reis naar zelfacceptatie en het ontdekken van wat er echt toe doet in het leven.