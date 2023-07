De Lijte is weer blauwalgvrij; negatief zwemadvies opgeheven (update)

Bij strand De Lijte aan het Paterswoldsemeer gold sinds woensdag een negatief zwemadvies vanwege blauwalg. Dit advies is vrijdagochtend weer opgeheven.

Uit de bemonstering van het water bij de zwemplas bleek vorige week dat er, voor mensen die toch een duik wagen bij De Lijte, grote kans was op huidirritatie en maag- of darmklachten door de blauwalg in het water. Vrijdagochtend bleek uit een nieuwe test dat het zwemwater weer op orde. Daardoor kan er vanaf nu weer onbezorgd gezwommen worden bij De Lijte.

Wie wil weten hoe de provincie en de waterschappen onderzoeken waar veilig gezwommen kan worden, kan bemonsteraars van Waterschap Hunze en Aa’s volgen tijdens een meting in de onderstaande OOG-reportage: