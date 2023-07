De Jonge Onderzoekers zoeken lege melk- en yoghurtpakken en plastic zakken voor recycleproject

Het gebouw van De Jonge Onderzoekers aan de Dirk Huizingastraat. Foto: Google Maps

De Jonge Onderzoekers zijn op zoek naar lege melk- en yoghurtpakken en plastic zakken. De materialen gaan gebruikt worden voor projecten die tijdens deze zomervakantie plaatsvinden.

“De materialen gaan we gebruiken voor werkstukken die we maken tijdens Zomerstad en tijdens het Noorderzon Festival”, vertelt Carleen Baarda van De Jonge Onderzoekers. “De lege melk- of yoghurtpakken of drinkwaterpakken gaan we gebruiken op het Noorderzon Festival. We willen daar insectenhotels van gaan maken, waarbij de pakken als basis dienen.”

Kleurrijke vliegers

Baarda: “Zomerstad vindt van 29 juli tot en met 6 augustus plaats. Ook daar zijn we bij betrokken. Wij willen vliegers gaan maken, waarbij we plastic zakken nodig hebben. We denken dat door de verscheidenheid aan kleuren we hele mooie vliegers kunnen maken.” De Jonge Onderzoekers kiezen ook specifiek voor deze materialen: “We gooien in ons land heel snel en makkelijk iets weg. Terwijl je producten ook een tweede leven kunt geven. Dat willen we de kinderen laten zien.”

“Van tevoren even omspoelen”

De lege pakken en plastic tassen kunnen deze hele week bij De Jonge Onderzoekers aan de Dirk Huizingastraat ingeleverd worden. “Het zou wel heel fijn zijn dat de melk- en yoghurtpakken voor het inleveren even goed omgespoeld worden. In het halletje van ons gebouw hebben we een doos geplaatst waar de spullen ingedaan kunnen worden. Aan al die mensen die ons willen helpen zeggen we alvast, heel erg bedankt.”