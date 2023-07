D66 pleit voor proef met legale MDMA in Stad

Ingezonden foto

Groningen moet, net als Amsterdam, aansturen op een proefproject met gereguleerd aanbod van MDMA. De raadsfractie van D66 laat vrijdagmiddag weten een dergelijke pilot, naast andere minder repressieve maatregelen, wel te zien zitten om de zichtbaar toegenomen drugscriminaliteit in Groningen aan te pakken.

Raadslid Maria Martinez Doubiani (D66) stelde deze week vragen aan het college over de aanpak van de reeks geweldsincidenten in het drugscircuit, die twee weken geleden uitmondde in het gooien van een brandbom in een schoonheidssalon aan de Herestraat.

Drugscriminaliteit komt veel voor in Groningen, aldus D66. Daarbij haalt de fractie onder meer het rioolwateronderzoek van vorig jaar aan, waaruit blijkt dat drugs zoals cannabis, XTC en 3 en 4 MMC veelvuldig worden gebruikt.

Volgens D66 hebben de ‘oorlog tegen drugs’ en het repressieve beleid van de afgelopen vijftig jaar de handel in illegale middelen nog lucratiever gemaakt en geleid tot een geweldspiraal, die nu ook in Groningen tot uiting komt. Daarnaast wordt er meer en meer chemisch drugsafval gedumpt in de natuur, met ernstige milieuschade tot gevolg. “Ondertussen blijft het verdienmodel van criminelen in stand”, aldus Maria Martinez Doubiani. “Het wordt tijd om dit dossier vanuit een andere invalshoek te bekijken door de dialoog omtrent regulering ook lokaal aan te wakkeren.”

Een voorbeeld voor deze andere invalshoek ligt volgens D66 onder meer in de Amsterdam. De hoofdstad heeft in haar coalitieakkoord opgenomen een pilot te willen doen met gereguleerd aanbod van MDMA. “De wens van D66 is dat dit in Groningen ook zou kunnen gebeuren, naast het landelijk wietexperiment, waarvoor Groningen al één van de pilotsteden is”, besluit Doubiani. “De dialoog over de aanpak van drugscriminaliteit vraagt om een andere invalshoek, waardoor richting kan worden gegeven aan regulering, decriminaliseren van MDMA, XTC en cannabis met de volksgezondheid, veiligheid en het milieu voorop.”