CU-Kamerlid wil dat staatssecretaris zich gaat inzetten voor directe treinverbinding Bremen

Foto: Deutsche Bahn

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA) van Infrastructuur heeft huiswerk te doen. Dat zegt CU-Kamerlid Stieneke van der Graaf over de Wunderline, waarbij er tot 2036 geen directe treinverbinding tussen Groningen en Bremen zal zijn.

De provincie Groningen wil graag dat deze directe treinverbinding er komt. Onlangs bleek uit onderzoek dat de Wunderline de komende drie jaar niet gerealiseerd kan worden. Het probleem ligt voornamelijk bij de Friesenbrücke. Deze brug werd in 2015 geramd door een vrachtschip. Twee jaar geleden begon men met de herbouw, waarbij scheepswerf Meyer uit Papenburg heeft afgedwongen dat de brug straks veertig minuten per uur open zal staan. Dit staat een hoge treinfrequentie in de weg. Daarnaast is de infrastructuur in zowel Groningen als Bremen niet toereikend vanwege een gebrek aan keermogelijkheden.

Uit onderzoek blijkt dat er naar alle waarschijnlijkheid tot 2036 geen directe treinverbinding mogelijk is. “Dat de brug over de Eems veertig minuten per uur open staat, is niet te begrijpen”, vertelt Van der Graaf. “Dit project is tot nu toe vooral door de provincie, Bremen en de regio Nedersaksen getrokken. Het wordt hoog tijd dat de staatssecretaris zich hier ook voor gaat inzetten. Er moet geïnvesteerd worden in station Groningen, en de brug moet langer beschikbaar zijn voor treinverkeer. De staatssecretaris heeft huiswerk te doen.”