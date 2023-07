Crowdfundingsactie Donar nadert de 50.000 euro: “Fantastisch hoeveel mensen hun blauwe hart tonen”

De crowdfundingsactie van de supportersvereniging van Donar voor de noodlijdende basketbalclub nadert de 50.000 euro. Bij de vereniging zijn ze diep onder de indruk.

“Afgelopen weekend zijn we begonnen met de actie en het liep direct als een speer”, vertelt Richard Datema van de supportersvereniging. “Aanvankelijk hadden we het streefbedrag op 25.000 euro gezet. Maandag hebben we dit omhoog gebracht naar 50.000 euro. En inmiddels zitten we al op ruim 42.000 euro. Het is ongelofelijk hoeveel mensen en instellingen Donar steunen. Het is echt fantastisch.” Donar kampt met grote financiële problemen waarbij het tekort rond de twee miljoen euro ligt.

“Aanvankelijk ben je heel boos”

De afgelopen dagen waren voor Datema een rollercoaster. “Er zijn heel veel reacties binnengekomen naar aanleiding van de actie. Van de media die er aandacht aan hebben besteed, maar ook veel berichtjes via Facebook en via andere sociale media. Uiteraard heel veel reacties uit Groningen, maar ook van basketbalfans uit andere hoeken van het land. Wat dat betreft is het één groot feest. Hoewel de aanleiding dubbel is. Aanvankelijk ben je gewoon heel boos. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hoe heeft het zo uit de hand kunnen lopen? Maar dat mensen zo hun schouders er onder zetten, dat is wel fantastisch.”

“Telefoon staat roodgloeiend”

Bij de supportersvereniging heeft men het ook druk: “We beseffen dat we een grote verantwoordelijkheid hebben. Door deze actie, en door alle donaties, wordt er een grote verantwoordelijkheid bij ons neergelegd. We vormen met een aantal mensen het bestuur. Zelf ben ik vandaag aan het werk geweest, en dat was wel even prettig. Even wat anders kunnen doen. Want afgelopen weekend heeft de telefoon roodgloeiend gestaan. En dat is wel het mooie van Groningen. Er wordt gemopperd. Maar men zet ook massaal de schouders er onder. Men toont massaal het blauwe hart.”

“Binnenkort gesprek met Donar”

Volgens Datema is er de afgelopen dagen geen contact geweest met Donar. “Men weet uiteraard dat we deze actie doen. En we hebben ook een berichtje gekregen waarin gezegd werd dat de actie fantastisch gaat. Maar verder niet. Binnenkort vindt er een overleg plaats met Donar waarbij we hier over gaan spreken.” De crowdfundingsactie voor Donar is op deze pagina te vinden.