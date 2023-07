Crowdfundingsactie Donar gaat als een speer: “Mensen die geen tien euro kunnen missen geven tien euro”

Donar-speler Viktor Gaddefors (met bal) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Een crowdfundingsactie voor het noodlijdende Donar heeft in een aantal uren al ruim 16.000 euro opgebracht. De actie is een initiatief van de supportersvereniging van Donar. Richard Datema van de supportersvereniging kan het succes van de actie maar moeilijk onder woorden brengen.

“Dit maakt diepe indruk”, vertelt Datema. “En ik had dit echt niet verwacht. De actie is vijftien uur geleden online gezet, en nu hebben we al zo’n groot bedrag opgehaald. Het is niet te geloven. Als je ook ziet wie er doneren. Oud-spelers bijvoorbeeld, maar ook fans die het niet zo breed hebben. Mensen waarvan je weet dat ze helemaal geen tien euro kunnen missen, die doneren tien euro. De clubliefde is zo ontzettend groot. En dit maakt zo veel indruk. Ik praat wel, maar ik ben hier echt stil van.”

“De club zit in mijn hart”

Het idee om een crowdfundingsactie te starten ontstond vorige week. “Het voordeel van deze actie is dat deze volledig losstaat van Donar. Om een voorbeeld te geven, stel dat Donar zelf een crowdfundingsactie zou starten, en het gaat helemaal mis met de club, dan ben je dat geld kwijt. Dan is het weg. Als dat nu gebeurt, dan storten wij het geld terug naar de mensen. En het idee om dit te doen ontstond inderdaad vorige week. Wij zijn als vereniging gaan brainstormen, zijn hier een avond gaan zitten, en daar is dit uitgerold. Niet direct hoor. Want eerst heb je heel veel vragen. Hoe heeft dit gebeuren? Hoe kan het? Je moet het een plekje geven. Maar al snel vonden we dat we iets moesten doen. Ik ben sinds 1982 fan van Donar. De club zit in mijn hart, in mijn leven.”

“Wij hopen dat deze actie vooral een duwtje in de rug is”

Het tekort van Donar ligt rond de twee miljoen euro. Dan lijkt het doel van deze crowdfundingsactie, die gesteld is op 25.000 euro, een druppel op een gloeiende plaat. “We zijn na gaan denken wat realistisch is. Er waren geluiden dat het bedrag hoger moest, maar ook mensen die zeiden, die 25.000 euro ga je niet halen. Dit is ook niet de enige actie die er is. Donar heeft zelf een aandelenactie op touw gezet, waarbij je dus een klein beetje eigenaar kunt worden van Donar. Deze actie moet je beschouwen als een duwtje in de rug. Met het geldbedrag kan Donar echt iets doen, maar tegelijkertijd is het ook een signaal. Het signaal dat Donar breed gedragen wordt door de bevolking, dat er veel mensen achter staan. En hopelijk worden daarmee ook andere instanties of bedrijven gestimuleerd om iets te doen.”

“De schouders er onder”

Voor Datema zijn de afgelopen weken een rollercoaster geweest. “Kort voor het eerste bericht naar buiten kwam ben ik door de voorzitter van Donar op de hoogte gebracht over de problemen. Er zou sprake zijn van een tekort dat richting een half miljoen tot één miljoen euro gaat. Dat was al een behoorlijke schrik. Vanuit mijn eigen ervaringen weet ik dat zulke bedragen vaak nog wat hoger liggen, dus we gingen uit van 8 ton tot een bedrag net iets boven het miljoen. Veel geld, maar ook een bedrag waarvan je kunt zeggen, de schouders er onder, we gaan het oplossen. En dan komt afgelopen week deze aap uit de mouw dat het bedrag dubbel zo hoog ligt. En dan kun je bij de pakken neer gaan zitten, maar wij zijn iets gaan doen. De club helpen. En aan elk ander scenario wat er eventueel zou kunnen gaan gebeuren, daar wil ik niet over nadenken.”

De crowdfundingsactie is hier te vinden. Op deze pagina vind je meer informatie over andere acties.