“Concerten Rammstein verdienen een vervolg, toch prachtig hoe de stad bruist? Volgend jaar Coldplay?”

De concerten van Rammstein zitten er op. Het podium in het Stadspark wordt ontmanteld. Maar hoe wordt er in de stad teruggekeken op de concerten? En verdient het een vervolg?

“Als ik het concert in één zin zou moeten samenvatten dan zeg ik, dat het helemaal geweldig was. Het was zo ontzettend mooi.” Aan het woord is Mike. Afgelopen dinsdag liet hij aan OOG Tv weten dat het Rammstein-concert zijn eerste grote concert zou zijn: “Rond 16.15 uur waren we op het terrein. We hadden kaartjes voor staanplaatsen, en we hadden een prima plek kunnen bemachtigen. Vervolgens was het lang wachten. Je praat wat, je drinkt wat en je kijkt veel op je telefoon. Dat zou wellicht in de toekomst wel beter kunnen, dat er een uitgebreider voorprogramma wordt aangeboden.”

“Op voorhand wist ik dat het geweldig zou worden”

Maar het wachten was na de start van het concert snel vergeten: “Vanaf 19.30 uur waren er twee dames die op een piano speelden. Dan kom je al langzaam in de stemming, en vervolgens begint Rammstein. Het was geweldig. De muziek, maar ook alles wat er te zien was. Het vuur, de effecten, de voorwerpen waar men gebruik van maakte. Ik wist op voorhand dat het geweldig zou worden, maar het heeft toch wel alle verwachtingen overtroffen. En de sfeer was ook zo zijn. Het was heel gemoedelijk, en iedereen zong mee.”

De band Rammstein tijdens het concert.

Maria Martinez Doubiani (D66): “Er hing een hele gezellige en gemoedelijke sfeer in de stad”

Maria Martinez Doubiani is raadslid voor D66. Deze partij heeft als standpunt dat Groningen een grote evenementenstad wil zijn en ook wil blijven. “Ik moest gisteren even in de binnenstad zijn, en alles zat vol. De terrassen, de restaurants. Eerder op de dag zat ik in de bus, en we moesten tien minuten wachten voor een brug, omdat er allemaal zeilboten door moesten uit Duitsland met Rammstein-fans. Er hing een hele gezellige en gemoedelijke sfeer in de stad. En dat is belangrijk. Als je aan Groningen denkt, dan gaat het de laatste jaren over gaswinning en versterking. Belangrijke onderwerpen, maar deze concerten, dat kunnen we ook.”

“Als je de normen aanpast, dan kun je de ambitie van bruisende stad weggooien”

Toch verliep de aanloop naar de concerten niet soepel. “Een aantal maanden geleden zijn in de raad de geluidsnormen ter discussie gesteld. Sommige partijen willen dit naar beneden bijstellen. Maar als je dat doet, dan kun je de ambitie van bruisende stad weggooien. Een band als Rammstein heeft 103 dB(A) nodig, anders komen ze niet. De afgelopen periode hebben we fors geïnvesteerd in het Stadspark als evenemententerrein, en dat gooi je dan allemaal weg. Terwijl je ziet dat het zoveel oplevert. Qua sfeer, maar ook economisch. En nogmaals, als je de norm omlaag haalt, dan kunnen zulke evenementen niet meer. Dan word je een soort Leeuwarden, waar door strengere regels festivals als Welcome to the Village, Psy-fi en Promised Land niet meer mogelijk zijn. Willen we dat als Groningen?”

“Naar een nieuw bestemmingsplan kijken”

Dat Rammstein zou komen werd een jaar geleden bekendgemaakt. Afgelopen week werd het met rechtszaken nog spannend of de concerten door konden gaan. Had dat niet anders gekund? “De vraag is of we hierdoor geen imagoschade hebben opgelopen. In de media ging het voornamelijk over deze rechtszaken. Waarbij de situatie ogenschijnlijk ook ontspoorde. Ik denk dat het goed is om de situatie te evalueren. Hoe kan het dat de vergunningen zo laat werden afgegeven? Wat kan er beter? En we zullen als raad ook naar een nieuw bestemmingsplan voor het Stadspark moeten kijken. Het gemeentebestuur komt met een nieuw evenementenbeleidskader, en daarin zullen we helder moeten zijn. Wat willen we met het Stadspark? Wij als D66 zijn daar in ieder geval helder over.”

“Volgend jaar Coldplay lijkt me wel wat”

De Groningen City Club liet afgelopen week aan OOG Tv weten dat de economische effecten van het concert groot zijn. Volgens Eric Bos profiteren op de concertdagen met name de horeca- en de hotelsector, maar wil je vooral bereiken dat concertbezoekers zo onder de indruk zijn van Groningen dat ze later nog een keer terugkomen in Groningen. Ook zou een jaarlijks concert in juni of juli een goed idee zijn volgens Bos. Dat lijkt ook Doubiani een goed plan: “Dat je voor een groot concert niet naar de Randstad hoeft, maar een jaarlijkse happening, dat uitstraling heeft naar de regio, dat zou heel goed zijn. Welke band ik volgend jaar graag in Groningen zou willen zien? Coldplay lijkt me eigenlijk wel wat!”

De band Rammstein tijdens het concert.

Chris Garrit (EM2): “Als iedere bezoeker honderd euro in de horeca uitgeeft”

Chris Garrit is voormalig nachtburgemeester en is vandaag de dag één van de eigenaren van cultuurpodium EM2. “Wat de concerten van Rammstein betekend hebben voor Groningen”, herhaalt Garrit de vraag. “Ik ben het met mevrouw Doubiani eens, er hing een hele prettige sfeer in de binnenstad. De concerten van deze Duitse band trekken een bepaald publiek. Grote mannen en vrouwen met tatoeages. Maar het is ontzettend leuk en gezellig verlopen. Terrasjes, hotels en campings zaten helemaal vol, dus op economisch gebied is dit heel goed geweest. En reken het ook maar uit. Stel dat iedere bezoeker ongeveer honderd euro uitgeeft in de horeca. Dan kun je de winst die gemaakt is berekenen.”

“Gemeentebestuur verdient een pluim”

Garrit noemt het een opsteker: “Al dagen zoemde de naam Rammstein door de stad. Zeker de afgelopen dagen hoorde je de naam van de band om de zoveel meter. Ik vind ook dat het gemeentebestuur een pluim verdient. Dat ze dit toch hebben weten te faciliteren, dat is heel goed. Het is noemenswaardig. Dat je voor een concert niet naar de randstad hoeft, maar dat dit gewoon in Groningen plaatsvindt. Ja, daar ben ik trots op. Dat we dat gewoon met zijn allen kunnen.”

“Ik denk dat de impact op de natuur mee is gevallen”

De voormalig nachtburgemeester was vrijdag bij het concert aanwezig: “Het was allemaal heel goed georganiseerd. En de afgelopen dagen heb ik kritisch gekeken naar het geluid, want dat interesseert mij ook. Er was veel te doen over de 103 dB(A). Maar volgens mij is dat heel goed gegaan. Op vijfhonderd meter afstand waren de vogels nog goed hoorbaar. Ik denk dat de impact op de natuur heel erg mee is gevallen. Tijdens het concert zag ik zelfs vogels overvliegen, haha.”

“Er liggen nog veel meer kansen”

De vraag is wel hoe het verder moet: “Ik ben het wel eens met de boodschap van de Groningen City Club. Als je hier een jaarlijkse happening van kunt maken, dan zou dat heel goed zijn. Maar er zijn wel aandachtspunten. De duurzaamheid van het concert bijvoorbeeld. Wat zou het mooi zijn als de energie voor zo’n concert duurzaam kunt opwekken. Daar liggen kansen. En ook in de stad liggen kansen. Er was nu geloof ik een Rammstein-store en er was een horecagelegenheid die een afterparty aanbood. Maar daar liggen veel meer kansen. Als je jaarlijks een concert aanbiedt, dan zou iedereen daar de schouders onder kunnen zetten, waardoor er echt een happening gaat ontstaan. En ik zeg wel jaarlijks, maar wat mij betreft kun je zulke grote concerten ook drie of vier keer per jaar organiseren. Welke bands ik dan graag zou willen zien? Manu Chao lijkt me fantastisch. Maar ook Metallica. Of wellicht Bruce Springsteen?”

Mike: “Volgend jaar Sabaton naar Groningen?”

Nog even terug naar Mike: “Donderdag was ik bij het concert, vrijdag heb ik een rondje gelopen door de stad. Het was overal druk, en het was gezellig op straat. Ik denk dat dit de stad erg goed heeft gedaan. En als je mij vraagt of dit een vervolg verdiend? Ja, absoluut. De band Sabaton zou wat mij betreft wel naar Groningen mogen komen. Zij komen uit Zweden en maken heavy metalmuziek. Dit jaar waren ze te zien in Amsterdam, en dat is een geweldige show geweest. Ik kon daar niet bij zijn, omdat het te ver weg is. Maar als zo’n band naar Groningen zou kunnen komen. Dat zou fantastisch zijn. Want ik ben het wel met de andere sprekers eens, dat een jaarlijkse traditie heel mooi zou zijn. Met elk jaar een ander genre op het podium, dat we ook echt iedereen wat leuks kunnen bieden?”