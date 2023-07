Code oranje voor Groningen: “Kans op stevige onweersbuien”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het KNMI heeft het waarschuwingsniveau voor de provincie opgeschroefd. Voor Groningen geldt vanaf heden een ‘code oranje’.

De waarschuwing is geldig vanaf 15.00 uur. “Vooral in het oosten van het land is er kans op zware buien met plaatselijk hagel en zware windstoten”, meldt het KNMI. “Bij de buien is er kans op hagel. Ook kunnen er windstoten voorkomen van 60 tot 75 kilometer per uur, in het oosten mogelijk zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur.”

Aanvankelijk gold een code oranje alleen voor Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Even na 15.00 uur werd ook een code oranje afgegeven voor Drenthe en Groningen. Voor de overige provincies en gebieden geldt een code geel.” De waarschuwing voor extreem weer geldt in Groningen tot 19.00 uur.