Coalitiepartijen willen baatbelasting voor vastgoed- en grondbezitters: ‘Meebetalen aan investeringen in wijken en dorpen’

Foto: Dimitris Vetsikas via Pixabay

Investeerders en ontwikkelaars moeten meebetalen aan voorzieningen die van publiek belang zijn. Dat vinden de raadsfracties van de Partij van de Arbeid, de Partij voor de Dieren, de SP en GroenLinks. Daarom wil de partij dat het stadsbestuur de invoering van baatbelasting gaat onderzoeken.

Aanstaande woensdag dienen de vier fracties een motie in bij het voorjaarsdebat, die de gemeente hiertoe moet gaan manen.

“Als we deze vastgoed- en grondbezitters eerlijk laten bijdragen aan maatschappelijke waarde, hebben niet alleen de inwoners daar profijt van maar ook de eigenaren zelf”, aldus PvdA-raadslid Rico Tjepkema.

Volgens de PvdA, initiatiefnemer van de motie worden grondeigenaren, vanuit landelijke wet- en regelgeving, wel gecompenseerd bij afname van de vastgoed- en grondwaarde. Omgekeerd kan dat nog niet. “We staan voor enorme opgaven om onze wijken en dorpen aantrekkelijk, groen en van iedereen te maken. Dat kunnen we alleen met zijn allen door samen te investeren,” zegt Tjepkema. “De landelijke grondpolitiek gaan we hier niet zomaar veranderen, maar met het onderzoeken van baatbelasting kunnen we wel een eerste stap zetten. Daarin willen we dat Groningen vooroploopt.”