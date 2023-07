ChristenUnie vraagt Qbuzz en provincie om opheldering na rolstoelincident

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

De fractie van de ChristenUnie in Drenthe vraagt de provincie en vervoersbedrijf Qbuzz om opheldering na een incident vorige week waarbij een buspassagier in een rolstoel tot twee keer toe geweigerd werd. De partij wil weten hoe het gesteld is met het rolstoelbeleid in Groningen en Drenthe.

“Met grote verbazing hebben wij afgelopen week de berichten gelezen in verschillende media over Meindert Withoff, die urenlang in zijn rolstoel heeft zitten wachten op het transferium in Gieten, nadat een buschauffeur hem tot twee keer toe weigerde mee te nemen”, vertelt Statenlid Gerben Brandsema. “Het frappante is dat Withoff wel met de bus van Groningen naar Gieten kon reizen, maar vervolgens in een andere bus geweigerd werd omdat de elektrische rolstoel met Withoff te zwaar zouden zijn voor de rolstoellift.”

Voor Withoff is het niet de eerste keer dat hij geweigerd wordt door een buschauffeur. In 2014 mocht hij niet mee op een rit van Groningen naar Stadskanaal, terwijl hij eerder op de dag wel van Stadskanaal naar de stad had kunnen reizen. OOG Tv maakte toen een reportage over het onderwerp:

“Mensen met een lichamelijke beperking moeten een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden”

Brandsema: “Als je op de website van Qbuzz zoekt naar toegankelijkheid, dan valt te lezen dat er in alle bussen plaats is voor een rolstoel. Expliciet wordt vermeld dat elektrische rolstoelen zijn toegestaan. Er wordt niet gesproken over restricties, zoals een maximumgewicht. Als partij zijn we blij dat mensen in een rolstoel toegang hebben tot alle bussen. Maar helaas gaat dit blijkbaar in de praktijk niet altijd op. Als fractie vinden wij het erg belangrijk dat mensen met een lichamelijke beperking zoveel mogelijk een zo normaal mogelijk leven moeten kunnen leiden. Je kunnen verplaatsen met het openbaar vervoer, draagt in grote mate bij aan die zelfredzaamheid.”

Welke rol pakt het provinciebestuur?

De ChristenUnie wil van de provincie weten wat zich in Gieten precies heeft afgespeeld. “Maar wij vragen ook om een bredere context. Hoeveel klachten zijn er de afgelopen twaalf maanden bij Qbuzz binnengekomen waarbij reizigers geweigerd werden door een chauffeur? En hoeveel daarvan hadden niet geweigerd mogen worden?” De ChristenUnie heeft er vertrouwen in dat Qbuzz een goede vervoerder wil zijn. Toch is de partij benieuwd welke rol het provinciebestuur oppakt in de richting van het vervoersbedrijf. Ook wil men weten wat Qbuzz zelf doet om zulke incidenten te beperken.